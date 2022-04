Jessica ROBINOT

Etudiante à l'IUT Paul Sabatier à Tarbes depuis septembre 2016. Et ayant travaillé pendant 3 ans en tant qu'hôtesse de caisse dans un super marché. Je suis à la recherche d'une entreprise afin de faire ma seconde année de DUT (2017/2018) en alternance.



Mes compétences :

Ambition

Dynamisme

Autonomie

Vente au rayon charcuterie traditionnel (utilisati

Gestion informatique des commandes

Réception de la marchandise

Mise en rayon, réalisation du facing et des invent

Mise en place d'antivols au rayon textile

Rigueur

Vérification du fond de caisse

Renseignement clientèle sur les services complémen

Réalisation des opérations d'encaissement

Accueil et conseil de la clientèle

Participation aux rendez-vous client et réalisatio

Utilisation de l'outil informatique de l'entrepris

Création du carnet d'adresse (378 adresses créées)