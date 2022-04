Jessica RODRIGUES

Bienvenue sur mon profil.



Si vous recherchez un partenariat pour vos recrutements ou recherches d’emploi vous êtes au bon endroit !



Forte de proposition, curieuse et innovante, je mets tout en œuvre dans l'objectif de satisfaire mes clients et candidats dans leurs attentes.



A travers le cabinet EXELTEAM // MPC, je mets à disposition mon savoir-faire et mon dynamisme afin de vous aider à recruter le candidat idéal ou à trouver un poste riche vous correspondant.



Client ou candidat n'hésitez pas à me challenger sur votre recherche.

Je suis joignable et à votre écoute au 06.69.22.14.35 / 01.55.31.77.14 ou par mail : jrodrigues@exelteam.fr



A très vite =)



Mes compétences :

Négociation

Ressources humaines

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Sourcing

Stratégie commerciale

Recrutement