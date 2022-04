Jessica ROLLAND

Actuellement en recherche d’emplois après une première expérience dans le développement informatique sur Access et une formation de développeur/intégrateur web chez WF3.Je souhaite aujourd’hui intégrer une équipe de développement web.

En effet j’ai toujours utilisé mes facultés dans l’informatique afin de facilité mon travail avec la création d’outils sur Excel, puis j’ai découvert la programmation javascript au cours de ma formation en école d’ingénieur, ce domaine m’a tout de suite attiré car je suis une personne qui aime la logique (trouver et résoudre des problèmes), et le fait de voir le résultat de son travail immédiatement.



A la suite de ma formation en école d’ingénieur, j’ai intégré une PME, « SPHA », qui travaille dans le second œuvre du bâtiment, où j’ai pu durant une période de quelques mois, participer au développement d’un logiciel interne sur ACCESS. Cette expérience professionnelle et mon Activ’Projet réalisé avec le CEFOB, m’ont permis de prendre conscience de la réalité du travail de développeur, et de valider mon projet professionnel.

Je viens aujourd’hui de terminer avec succès ma formation de développeur/intégrateur web WF3, et souhaite maintenant intégrer une équipe de développement afin de parfaire mes connaissances et de mettre à profit mes compétences de développement et de logique.



Mes compétences :

Symfony

AJAX

Cascading Style Sheets

HTML5

JavaScript

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

MySQL

Personal Home Page

SQL

Visual Basic for Applications

jQuery