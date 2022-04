Jessica ROUILLON

Dynamique, motivée, efficace dans les tâches que j'entreprends, je suis un atout pour l'entreprise en terme de productivité. J'apprends facilement et travaille vite et bien.

Mes qualités : organisée, rigoureuse, appliquée.

Je suis autonome et j'ai le sens des responsabilités.

J'ai à coeur de mener a bien les travaux qui me sont confiés.



Je cherche actuellement une entreprise qui m'accueillerait en alternance pour valider un diplôme de licence en ressources humaines avec le Cnm du Mans. Ce contrat de professionnalisation s'effectuerait d'octobre 2013 à octobre 2014, à raison de 6 jours par mois en formation et le reste en entreprise.

La rémunération est limitée au SMIG. L'entrprise peut également béneficier d'un allègement des cotisations patronales en cas d'embaûche d'un salarié en alternance.



Contactez-moi si vous êtes intéressé ou si vous connaissez une entreprise qui peut l'être.



D'avance merci