Jessica ROUSSEAU

Faisant partie de la promotion 2012-2015 à l'institut de formation en soins infirmiers, je serai diplômée le 9 juillet 2015. De ce fait, je suis activement à la recherche d'un emploi en tant qu'infirmière à partir de cette date.



Au cours de mes stages, j'ai particulièrement aimé les services de médecine et chirurgie, la prise en soins des patients de leur entrée à leur sortie, le relationnel très présent ainsi que la diversité des soins et des pathologies rencontrées.

Polyvalente et mobile, je saurai m'adapter à l'organisation du service où j'exercerai.



Mes compétences :

Informatique

Relationnel

Travail en équipe

Organisation du travail