Jessica SALOMÉ

Franco-Allemande de naissance, je parcours la France et l’Allemagne depuis ma plus tendre enfance.

Je pose mes bagages en 2009 à Lille pour suivre mes études à l’ESPEME.

Mon Master de management des entreprises, spécialité RH, en poche, je décide de poursuivre avec un Master de Management Interculturel et affaires internationales en 2010. Entre Mulhouse et Monte Carlo je parfais mon anglais.

Après plusieurs expériences dans la RH et l’événementiel, je choisis le domaine des relations clients pour l’« écoute ».



Mes compétences :

Management

Ecoute/

Relation clients

Organisation