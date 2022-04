Jessica SANTIVANESS

Je suis une jeune fille maintenant étudiante dans une Institut Supérieur de Commerce ( ISC ) comme section en Administration du Ressources Humaine , ce qui me concerne je commencer la vie professionnel très tôt a l'age de 16 ans j' étai en 5ième année des humanité , je travaillé dur c’était dans une jeune de télévision B- rt africa avec c'est revenu sa ma permis de payé et aujourd'hui je mon Bac don je suis fier avec ma suière de jour et nuit , en effet a présent je cherche un travail qui me permettra plus d'avantage de réussir ma vie je , suis une fille rempli d’ambition soif de changer les difficulté des gens surtout des jeunes , des enfants des parents qui ne savent plus rien faire pour l'avenir de leur enfant .



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft Excel