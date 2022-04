Jessica SANTOS

Je suis chef de projet Web au sein de l'agence digital Web et Solutions. L'agence est spécialisée en e-commerce depuis plus de 13 ans et se développe à présent en proposant des sites vitrines.



Consultez mon CV surArray



Mes compétences :

Assistante de communication

Attachée de presse

chargée de communication

Chef de produit

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Médias

Presse

Programmation

Web

WordPress

Website Design

Search Engine Optimisation

HTML

Community Management

Cascading Style Sheets

Balsamiq

Axure RP

JavaScript

PHP

Adobe Photoshop

Gestion de projet

CSS