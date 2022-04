Jessica SAUVAGE

Après 3 années d'études en licence d'anglais, je me suis réorientée vers un parcours professionnel dédié à la santé et au bien être. J'ai ainsi intégré en 2012 l'EIBE (Ecole Internationale de Santé et Bien Être) à Toulouse, afin de suivre une formation de Praticien en Stimulation Réflexe.

Ayant toujours été attirée par l'énergétique, les médecines douces et l'équilibre du corps et de l'esprit, j'ai également suivi une formation en 2014 sur le magnétisme, à l'IFM (Institut Français de Magnétisme) de Toulouse.



Mes compétences :

Bien être

Soins du corps