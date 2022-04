Jessica SESE

Bonjour,



Je suis secrétaire technico-commerciale mais j'ai également une nette expérience du domaine comptable et administrative (gestion d'une carrosserie).



Je suis totalement autonome et performante dans mon secteur d'activité .



Les objectifs professionnels sont donc de développer les compétences et obtenir des responsabilites (désir devolution).



Mes compétences :

Rédaction

Comptabilité générale

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Suivi commercial et administratif

Administration des ventes