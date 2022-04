Mon savoir être :



* Rigoureuse et méthodique



* Sait vendre et se vendre



* bon sens du contact et du service



* Imaginative et persuasive



* Apte à travailler sous pression



* Aimant le travail en équipe



* Disponible



mon savoir faire :



* Élaboration d’une stratégie de vente



* Fixer les objectifs



* Planifier et faire le suivi d’une campagne promotionnelle



* Coacher et motiver son équipe