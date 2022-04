Jessica SUPPA

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir un savoir - faire dans la vente et le conseil à la personne ,de mettre en place des challenges commerciaux et participer à la réalisation des objectifs .

Passionnée par mon métier pour la diversité des tâches ,j'aime relever les défis . Je possède un très bon sens du relationnel et sais être à l'écoute du client pour répondre au mieux à ses besoins .



Mes compétences :

Mettre en oeuvre la politique commerciale. Contro