Jessica TAILHAN

Je suis âgée de 23 ans et habite dans la région de Picardie à la limite de l'Ile-de-France. Je suis actuellement une jeune diplômée d'une licence en Sciences Humaines et Sociales mention psychologie.

Je suis à la recherche d'une entreprise qui me formerait au métier d'assistante ressources humaines.

Je possède un baccalauréat spécialisé dans la Communication et la Gestion des Ressources Humaines, et ainsi je souhaite poursuivre mes études dans ce domaine.

Je suis très motivée, sérieuse et organisée dans cette démarche de professionnalisation



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel