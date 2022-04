Jessica TARTAGLIA

Responsable de magasin depuis 4 ans, ouverte à toutes propositions d'évolution.



Je suis une femme dynamique et motivée, de nature organisatrice. J'ai concilie mes études et le travail dans mon domaine: le management et le commerce.



Avide de connaissance, je veux faire partie de votre société, enrichir mon savoir et vous faire profiter de ma polyvalence pour ainsi développer ensemble votre activité.



Mobile dans le Rhone-Alpes.

Je reste à disposition pour toutes informations complémentaires.



Cordialement.



Mes compétences :

Merchandising, promotion commerciale

Conseil client, Vente

Prospection B2B, Gestion des achats et des stocks

Encadrement d’équipe de vente

Pilotage et suivi des indicateurs de gestion comme