Jessica TÉCHER

J'ai effectué ma première expérience en entreprise dans un super marché en tant qu'assistante de gestion. Mon travail quotidien été toutes les tâches du secrétariat habituel et la gestion commercial de l'entreprise à savoir la réception et saisi des bon de livraison, facture, retour avoir et la gestion des offres promotionnel.

Mon contrat étant fini je recherche une entreprise pour lui apporter mon expérience et en découvrir d'autre.

Je suis dynamique curieuse sérieuse et appliqué dans mon travail.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Jessica EXPERIENCE