Jessica TEZIER

Je possède une solide expérience en développement commerciale à l'international et notamment sur les territoires suivants: Allemagne; Royaume-Uni; États-Unis; Australie; Canada; Japon et la Chine.

J'identifie les besoins et les attentes des clients, J'interviens en prospection, commercialisation et en négociation dans le but d'étendre les marchés de l'entreprise. Je développe la relation client et les moyens de fidélisation. J'assure également le suivi administratif des ventes et je m'engage dans les opérations commerciales et promotionnelles.



Née à Londres, j'ai également vécu aux USA, je suis bilingue et imprégnée de la culture anglo-saxonne, ce qui me permet d'assurer l'interprétation lors de rendez-vous commerciaux et de traduire avec efficacité les documents commerciaux et les supports digitaux nécessaires à l'entreprise.



Je suis volontaire et engagée, je m'investis pleinement dans la vie de l'entreprise, pour contribuer à sa stratégie et à son dynamisme en corrélation avec l’évolution des marchés.



Mes compétences :

Traslation and interpretation

Microsoft Word

Microsoft Excel