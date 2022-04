Jessica THUNE

Originaire de Normandie. J'ai obtenu le DUT Techniques de Commercialisation en Juin 2014. A la rentrée 2014 j'intègre la Licence Hôtellerie dispensée à l'IUT d'Evreux. Durant cette formation, je dois effectuer 4 mois et demi de stage et j'aimerais beaucoup l'effectuer à Londres, c'est un pays qui m'attire depuis longtemps et dans le domaine de l'hôtellerie, l'anglais est très important.

Mon projet est de devenir "Manager d'hôtel" et si possible à l'étranger.



Mes compétences :

Micros

Opéra

Direct 400

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access