Je me présente, Jessica Toutout, diplômée d'un master en intervention et développement social de l'université de Montpellier. De par ma formation en master, je suis en capacité de concevoir et mettre en oeuvre des projets innovants avec des compétences en diagnostic de territoire, en gestion, et plus généralement en ingénierie de projet. J'ai eu l'occasion de mettre en pratique ces compétences au cours de stages à travers un travail en réseau avec des partenaires institutionnels et privés.