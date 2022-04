Jessica TREZY

Mes expériences m’ont données le goût des responsabilités, de l’organisation du travail et de la polyvalence de mes tâches au quotidien.



Je souhaiterai mettre en pratique mes compétences acquises au cours de mon parcours de 13 années d’expériences, me rendant ainsi apte à remplir rapidement les exigences et les spécialités d’un poste de Responsable Production.



En effet, mon implication personnelle, et les qualités qui me sont reconnues telles que réactivité, esprit de logique et de synthèse, rigueur, efficacité et connaissance de divers outils informatiques me permettent d’envisager une collaboration au sein de votre groupe dans un secteur dynamique et performant.



Dans l’attente d’un entretien qui vous permettra d’apprécier toute ma motivation et mon intérêt pour votre société, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.







Logiciels:



Movex exploreur + AS 400

PRI Système (logiciel du C.E.T.I.H)

Graph G

Gallery + Kaledo (logiciels Lectra Système)

Pack office, Lotus Notes

Photoshop

Busness Object

Candella (Barlogis, SVP, candela facturation, Logo)

SAP (Participation aux dossiers de conception, déroulement des scripts) Formation interrompu par cause d’annulation du projet de mise en place)





Formations:



CEGOS « Formation Pratique à l'achat »

CEGOS « Les fondamentaux de la gestion de production »

APAVE (Control statistique des process)



Mes compétences :

Développement produit