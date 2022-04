Jessica VALLOT

Forte d'une première expérience enrichissante dans le tourisme, je vous fais part de mon souhait de me réorienter aujourd'hui dans l'immobilier. C'est pour cela que je désire intégrer votre entreprise afin de me former dans les meilleures conditions.



Je m'intéresse particulièrement au métier d'agent immoblier car je suis quelqu'un qui a besoin de challenges, de communication ainsi que de contact client dans son travail. Dynamique, ambitieuse et dotée d'un excellent relationnel, je me sens à la hauteur pour réussir cette formation qui me plaît réellement. Organisée, disponible et faisant preuve d'une grande capacité d'adaptation, je mettrai tout en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés.



J'ai d'ailleurs toujours adoré chercher mes propres appartements comme les biens de mes proches. Je me suis alors rendu compte que cette soif de trouver le foyer parfait n'est pas une simple passade.



Mes compétences :

Dynamisme

Vente

Communication

Microsoft Excel

Réseaux sociaux

Microsoft Word