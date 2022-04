Jessica VICHERY

Je suis actuellement à la recherche d'un emplois dans le domaine de l'accueil , j'ai également mon BEP en accueil vente , si vous êtes intéressé venez juste me déposer un message et je vous répondrai des les meilleurs délais , je suis dynamique, responsable , accueillante et motivé.



Mes compétences :

Accueillir le client

Conseiller la clientèle

Réalisation de la vente

Mise en rayon

Être responsable de sa boutique

Réception des commendes

Étiquetage des produits

Tenue de caisse

Encaissement

Management d'équipe (15 personnes)