Jessica VOUILLOT

Après 10 ans passés dans le Sud de la France, je suis de retour dans ma Franche-Comté natale. Désireuse de donner un nouveau souffle à ma carrière et de concrétiser les projets de vie que j'ai pour ma famille, je suis désormais installée sur le secteur de Vesoul.



Sérieuse et dynamique, j'ai acquis une bonne maîtrise du poste d'assistante :

Je gère avec organisation et rigueur les missions qui me sont confiées, en toute autonomie et avec discrétion. Ouverte d'esprit, je sais m'adapter aux outils et méthodes de travail des différents services.



Contactez moi !



Mes compétences :

Microsoft Office (Word - Excel - Publisher - Powe

Open Office

Outlook et Thunderbird

Sage et EBP - Gestion Commerciale

Autocad CAO

Id-flux GPAO