Jessica WATELET

Watelet jessica

rue vinâve 79 /1

4480 Engis

née le 27/06/83

belge

0496/71 71 23

Actuellement femme d'entretien à la commune de Flémalle j'aimerais trouver un emploi qui corresponde à mes attendent. J'ai mon diplôme de secondaire supérieur et j'ai suivi une formation en informatique "initiation aux logiciels et graphique d'exploitation". J'ai aussi commencé des études supérieur en infirmière A1 et institutrice maternelle mais je ne les ais malheureusement pas terminé. je suis quelqu'un de jeune (25ans), motivée, dynamique, ponctuelle, très organisée et j'ai le sens du contact. Je suis ouverte à toutes propositions



Mes compétences :

Accueil

Informatiques