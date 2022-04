Jessica ZURETTI

Forte de plusieurs années d'expérience dans le secteur du Luxe à Paris, je suis à la recherche d'un poste en tant que chef de projet marketing et événementiel dans la région Rhône-Alpes et sur la région de Genève.



Capable d'assumer des missions diverses, j'aime autant gérer les missions marketing que les missions d'organisation d’événements.



Dynamique, autonome, organisée je mène avec passion tous les projets qui me sont confiées.

Vous avez besoin d'agrandir vos équipes? Vous désirez me proposer des projets? N'hésitez pas et contactez moi !!!