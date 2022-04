Jessie BAUÉ

Actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine de l'esthétique.



Diplômée d'un Certificat d'Aptitudes Professionnelles et d'un Brevet Professionnel esthétique, cosmétique, parfumerie qui m'ont permis d'acquérir la théorie et la pratique liées à mon métier. Grâce aux diverses formations riche par leur qualité et leur complémentarité j'ai assimilée et perfectionnée mes techniques et connaissances.



Riche de mon parcours de trois années d'expériences en institut de beauté, spa, parfumerie, thalassothérapie ainsi que deux années à mon propre compte m'ayant offert la chance de développer mon autonomie, mon sens du relationnel et du management.



Plus qu'une passion, le milieu de la beauté m'a toujours attirée tant par sa diversité que par sa créativité. Je suis investie, joviale, organisée, dotée d'un bon esprit d'équipe et un grand sens de la pédagogie et de la vente .





Mes compétences :

Sens du contact

Force de proposition

Autonomie

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Formation professionnelle

Organisation d'évènements

Management

Dynamique

Comptabilité

Investissement

Gestion des stocks et approvisionnement

Relationnel

Pédagogie