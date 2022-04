Jessie DELSOL

Après des études de vente et de logistique, j'ai travaillée durant 5 ans dans l'agroalimentaire pour ensuite reprendre mes études et passer un BTS Assistante de Direction.



J'ai travaillée durant plusieurs années en tant que collaboratrice de direction au sein d'une PME spécialisée en publicité par l'objet. Aujoud'hui, je suis gérante de la société PUBLICEO, fabricant - importanteur - distributeur d'articles destiné à votre communication.



Organisée, motivée, impliquée dans mon travail, je suis l'interlocutrice de tous votre projets de communication publicitaire au sein de l'entreprise Publiceo.



Vous n'avez pas d'idée, vous ne connaissez pas les coûts liés à la communication, nous vous établirons un devis GRATUIT en adéquation avec votre budget et vos besoins.



Alors pour le lancement de votre entreprise, un anniversaire, un salon, la promotion des ventes, la stimulation de vos équipes commerciales...Contactez-nous :



PUBLICEO

261B Avenue Alfred MAËS - 62300 LENS

Tél : 03 21 75 77 97

www.publiceo.fr



Vous souhaitez devenir mon contact direct n'hésitez pas à me contacter je serai ravie de devenir l'un de vos contact et de relayer vos demandes, ensemble élargissons notre réseau !



Mes compétences :

Assistante commerciale

Assistante de Direction

assistante logistique

Commerciale

Gravure

Logistique

Objet publicitaire

Photo

Publicité

Textile