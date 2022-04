Madame, Monsieur,





Mon profil pourrait vous intéresser.







Mes expériences professionnelles me permettent de vous proposer mes compétences techniques professionnelles, tout comme une aisance relationnelle avec vos collaborateurs et vos partenaires extérieurs. C’est avec enthousiasme que je mènerai à bien la réalisation de tâches telle que :







š L’accueil physique et téléphonique de vos clients/fournisseurs



š La planification et l'organisation de vos déplacements, évènements ou réunions



š La prise de note et la rédaction des documents de suivi (compte rendu, synthèses…)



š La diffusion et le traitement d'informations en interne et externe (gestion clients, prestataire...)



š Le renfort en matière comptable et ressources humaines, en cas de besoin







Je suis actuellement une formation d'Assistante de Direction (diplôme de niveau III RNCP) au centre IFOCOP PARIS 11. Cette formation me permet de valider mes acquis et fait partie de mon projet professionnel de progression de carrière. Je vous propose une période d’application du 24 septembre 2018 au 5 février 2018, avec des avantages financiers.





Dans l’attente de notre rencontre



Veuillez agréer mes sincères salutations



Jessie Léocadie



06 61 51 99 87



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

OpenOffice