Jessie MARSAT

Il suffit d'avoir la volonté et l'envie de se dépasser pour arriver à transformer l'inconnu en réussite.

Pro active et dotée de capacités relationnelles innées, c'est aussi le désir de bien faire et mon attachement à fournir un travail de qualité qui m'a permis d'avoir des expériences concluantes dans différents domaines.

En donnant le meilleur de soi, on reçoit toujours le meilleur des autres et on fait la différence auprès de nos collaborateurs comme de nos clients.

Je profiterai aussi de cette présentation pour y écrire les verbes qui m'enthousiasment le plus et qui définissent qui je suis : "écouter, organiser, créer, négocier, promouvoir, faire rêver, transmettre, motiver, améliorer, solutionner, recevoir, faire découvrir et recevoir des retours positifs".



Mes compétences :

Capacités d'adaptation

Créative

Organisée

Pro active

Sociable