Jessie MEINDU

Titulaire d'un DEC en maintenance industrielle obtenu au Canada en 2010, j'ai travaillé 2 ans et demi au sein de KNS (démarrage de l'usine du Nord en Nouvelle Calédonie) en tant que technicienne de maintenance, je complète actuellement mon parcours à l'IUT de Bayonne avec le DUT GIM.

Mon expérience professionnelle et mon parcours universitaire m'ont permis d'acquérir des compétences dans le domaine de l'hydraulique, de l'électricité, de l'automatisme, de la mécanique et plus particulièrement les méthodes de maintenance ( écriture/lecture de documents techniques, GMAO etc.).

Ajouté à cela une expérience de 2 ans au sein d'un laboratoire d'analyses, qui m'a amener à développer un certain sens de l'organisation et de la rigueur.



Mes compétences :

GMAO

Electronique

SolidWorks

Automatisme

Electricité

Electrotechnique

Hydraulique

Mécanique

Analyse technique

Lecture de plan