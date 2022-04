Pour voir mon CV en ligne: http://www.doyoubuzz.com/jessie-tournemaine_1



Après plusieurs mois à Shanghai à l’université de Dong Hua pour suivre un programme de management des stratégies à l'étranger et les techniques de management dans des pays émergents asiatiques, notamment la Chine. J’ai enchaîné un contrat d’apprentissage à échelle Internationale pour une durée de 16 mois.



Pendant ces 16 mois, j’ai travaillé pour le compte d’Auchan dans le service Auchan Prod Non Food en tant que chef de projets pour la création d’un service Ecoute et Satisfaction client. J’ai du gérer son implémentation en France comme version beta avant de modéliser le process dans tous les pays où Auchan s’est implanté.



En janvier 2010, j’ai rejoins l’agence Web Mobile Phonevalley du groupe Publicis sur le poste d’Assistante Directeur de Projets pour la création de stratégies web mobiles. Durant cette période, j’ai pu améliorer mes compétences marketing en l’agrémentant de la partie digitale.



Ainsi j’ai pu découvrir l’univers mobile, ce qui a été une révélation quant à mon parcours professionnel.



C’est alors que depuis octobre 2011, j’ai pris mes nouvelles fonctions en tant que Consultante Web Marketing, experte mobilité dans la société de services Capgemini.



C’est de cette manière que j’ai pu ajouter une corde à mon arc Web/Mobile : la partie technique

Aujourd’hui, je peux me fondre dans un univers technico marketing web : Compétence sine qua non dans le monde digital web et cross canal.





