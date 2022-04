Jessika MALOUNGA

UNE AGENCE AUX PRESTATIONS SUR MESURE POUR MIEUX VOUS SERVIR !



Ni gourou de la com', ni vendeur de rêve, LABDESIGN se pose en partenaire de votre développement économique.



Que vous soyez une multinationale, une filiale, une start-up ou une PME, notre exigence rejoint la votre: celle d'une communication ambitieuse et rentable.



Créé en 2012, nous poursuivons notre développement pour offrir aujourd'hui l'ensemble des compétences d'une agence de communication avec une réflexion qui repose sur du concret: Les objectifs que vous vous fixez.



Une véritable stratégie de marque, génératrice de valeur, qui permet de renforcer l'attractivité de votre entreprise sur ses marchés. Nous sommes convaincus qu'exprimer et formaliser votre identité à travers des visuels et supports de qualité permet de créer la différence auprès de vos clients, prospects, partenaires, mais aussi d'inciter les talents à forte valeur ajoutée à vous rejoindre.



Parce que vos outils doivent s'adapter à vos besoins, nous composons avec tous les nouveaux modes de communication visuelle pour créer des projets sur-mesure, parfaitement adaptés et garantissant l'objectif fixé.



Une approche qui vous place au cœur de nos réalisations afin d'adapter une cohérence maximale à vos projets.



Parce ce que la réussite d'un projet de nourrit de la face de ses créateurs, nous nous appuyons sur des collaborateurs en total accord avec nos valeurs, soucieux de marquer la différence et de vous accompagner dans toutes les étapes de vos projets.