Jessika MICHEAU

J'ai récemment suivit une formation perfectionnement en comptabilité pour renforcer mes acquis. Je suis en recherche active dans ce secteur.

Mon organisation et ma polyvalence sont un vrai atout dans ce domaine d'activité.



Mes compétences :

Microsoft Word

déclaration tva

gestion messagerie

logiciel pack office

Microsoft Excel

sage

notion ciel

mise en forme et saisie courrier admikostratif

Classement

saisie comptable

Accueil physique et téléphonique

prise de rdv

rapprochement bancaire

Management