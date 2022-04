Jesso-Bat est une PME spécialisée dans le second œuvre, qui intervient, accompagne et conseille les professionnels et les particuliers sur la totalité ou pour partie de leur projet.



Basée à Vitry sur Seine, Jesso-bat mène des chantiers principalement en Ile de France. Et dans le reste du territoire métropolitain sur demande et devis.



Le conseil, l’innovation, la réactivité et la proximité, l'efficacité, le savoir-faire, l'exigence de la qualité, la satisfaction du client et le suivi de nos chantiers sont les atouts de notre équipe.



Mes compétences :

Maçonnerie

Plomberie

Rénovation immobilière

Electricité

Ascenseurs