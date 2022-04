Je m'appelle Jessy BEBIEN, actuellement stagiaire de la formation professionnel au CFEU de Lyon Vénissieux, je travaille sur mon projet professionnel et serais intéressé par l'informatique,l'audio Visuel, l'infographie, et tout ce qui touche au jeux-vidéo (Streaming, Designer, programmation etc ...).



Mes compétences :

Jeu vidéo

Informatique

Dessin

Créativité

Ecriture