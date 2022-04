Jessy CORBIER

Ingénieur diplômé de l'école Arts et Métiers PARISTECH.

Titulaire d'un "Master in Mechanical Engineering" obtenu au Georgia Institute of Technology d'Atlanta.

Solide connaissance en mécanique et ingénierie.



Actuellement membre au conseil d'administration du premier FabLab Citoyen à Metz : Le GraouLab.



Ancien-pésident de la Junior Entreprise de l'école Arts et Métiers de Metz-Karlsruhe (connaissance juridique / compétence en gestion d'équipe et de projet)

Ancien professeur particulier pour élèves en CPGE.



Spécialités : Maitrise des logiciels : CATIA V5 , Solidworks, Office 2007

TOEIC 750



Mes compétences :

Catia v5

Enseignement

Conception mécanique

Maintenance industrielle

Microsoft Office

Lean Six Sigma

Management

Gestion de la production

Gestion d'équipe(s)