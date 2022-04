Jessy DELBECQUE

Freelance expérimenté et titulaire d'un diplôme d'ingénieur spécialisé en sécurité informatique, ma mission est d’apporter la ressource et les compétences aux structures de 2 à 100 postes dans le domaine des technologies informatiques. Mon indépendance vis à vis des constructeurs et éditeurs vous procure un conseil neutre protégeant réellement vos intérêts.



Je vous accompagne dans l’ensemble des phases de la conduite d’un projet informatique, de la détermination des besoins jusqu’à sa mise en œuvre en passant par l’assistance technique et la gestion de la maintenance.



En tant que Freelance ingénieur informatique mes valeurs reposent sur 3 principes de base :



1. Je vous propose en toute neutralité les solutions les mieux adaptées à vos besoins en privilégiant les standards et les logiciels libres.



2. De part mon expérience et en tant qu’ingénieur NTlC, je vous garantit un sérieux professionnel, une fiabilité, un respect déontologique. Par ailleurs, je réalise une importante veille technologique afin de garantir un niveau de compétence élevée.



3. Mon statut de Freelance me procure une maîtrise des charges plus importante qu’une société afin de proposer des prix de prestation très compétitifs et de répondre à un devoir de pérennité.



Prestations :

- Réalisation d’audits, études et conseils ;

- Mise en place de schémas directeurs informatiques ;

- Gestion des systèmes et réseaux ;

- Gestion des interlocuteurs externes : éditeurs et prestataires ;

- Encadrement interne ;



Mes compétences :

Conseil

Microsoft Windows Server

Linux

Informatique

Audit