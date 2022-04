Jessy DELGHUST

Actuellement étudiant en licence professionnelle CNDAI (Communication Numérique et Développement d'Applications Internet) option RCN (Responsable Communication Numérique), je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 12 semaines pour valider ma formation.

En effet, je suis particulièrement attiré par le domaine du web design et de la création graphique. Ce stage me permettrait de perfectionner mes compétences, de découvrir le monde de l'entreprise ainsi que d'acquérir des nouvelles compétences.



Mes compétences :

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Bootstrap

Responsive Design

JavaScript

PhpMyAdmin

PHP

SQLite

SQL