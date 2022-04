Jessy DEWAELE

Fort d’une expérience professionnelle de quatre ans dans le secteur aéroportuaire, d'une expérience extra-professionnelle de huit ans dans le secourisme et d'une expérience personnelle de douze ans dans la généalogie familiale, je cherche à me diversifier dans d'autres domaines où je pourrais évoluer et y apporter mes connaissances.



Étant curieux et obstiné, je possède des connaissances et suis polyvalent dans plusieurs domaines : électricité, électronique, généalogie, informatique, logistique, maçonnerie, mécanique, menuiserie, métallerie, peinture, plomberie, serrurerie, sanitaire et social.



Mes compétences :

HTML

CSS

PHP

MySQL

JAVA

Javascript

JSP/Servlet

Postgresql

JQuery

Symfony

Android

Inkscape

Windows

Linux

PhpMyAdmin

Dreamwaver

Eclipse

Accessibilité du Web

OpenOffice

XML

Permis de conduire

Wordpress

Attestation de Formation aux Premiers Secours

PSE2

PSC1

PSE1

Secourisme

EPI

PRAP

SST