Jessy KIKABOU

Designer Graphique spécialisé en identité visuelle de jeunes entreprises à la recherche d'image de marque, je suis passionné de typographie et dessin de lettre, ce qui me permet de fournir un travail unique pour la marque.



J'ai travaillé dans différente agence de communication publicitaire ce qui m'a permis de travailler sur des budgets comme : Speedy, Simply Market, Ouest France, Flunch, Havana Club, Ballantine's...



Ma formation de directeur artistique en communication visuelle me permet d'assurer à la marque de mettre une image de marque efficace correspondant à sa cible, et de la déployer sur le web ou en offline.



Mon travail m'emmène à penser qu'une marque à la possibilité de changer le comportement des gens.



Mes compétences :

Typographie

Design graphique

Communication visuelle