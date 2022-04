Jessy LANIEL

Préparatrice en pharmacie à usage intérieur, j'ai décidé de me reconvertir dans l'informatique. J'ai suivi une formation me permettant d'acquérir les bases du développement web en langage C#, JavaScript, HTML et CSS.

J'ai appris à utiliser entity framework, Jquery et bootstrap sur l'IDE visual studio.

J'ai également travaillé avec github pour faciliter le travail en équipe et postman avec les web api.