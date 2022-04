Jessy LOMBARDI

Avec ses multiples agences, JL DISTRIB partenaire ENGIE est présent sur toute la France.



Dans le cadre du développement de nos nouvelles agence, nous recrutons pour de nombreux postes partout en France (responsables des ventes et commerciaux ).

Vous aurez pour mission la commercialisation des produits ENGIE ( offres d'électricté et de gaz à prix FIXE ou AJUSTABLE).



Chez JL DISTRIB votre réussite est notre priorité :



- CDI salarié

- Formation complète à nos méthode de vente

- Salaire non plafonné + primes

- Véhicule de fonction

- Challenges

- Voyage

- Plan de carrières, poste évolutif



Vous êtes impliqué, motivé, sérieux et doté d'un excellent relationnel , VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE !



- Débutant accepté

- (permis facultatif)



ALORS POSTULEZ DES MAINTENANT !



Envoyez nous vos CV + Lettre de Motivation :

recrutementengie@jldistrib.com



Mes compétences :

Gestion des entreprises

Stratégie commerciale

Vente directe