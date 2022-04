Jessy MEKPOH

Chargée de Communication junior avec un an d'expérience professionnelle dans le domaine de la communication et cinq ans dans celui du journalisme (expérience académique et professionnelle). Bonne connaissance des stratégies de relations publiques/presse et des nouvelles technologies de communication. Recherche un poste de chargée de communication tout secteur avec une préférence pour les secteurs tech, beauté, luxe et consumer lifestyle.



Basée en Ile-de-France contrairement à ce que dit ma carte de visite qu refuse d'enregistrer les modifications que j'y apporte!



Mes compétences :

Microsoft office

Photoshop