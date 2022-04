Jessy PUGET

Bonjour,

Je viens d'arriver sur Lyon, Je recherche un poste d'architecte.

J'ai une expérience de 9 ans, ma dernière mission au sein de l'agence Vincen Cornu Architecture à Paris m'a amené à prendre en charge les projets de l'étude à la conception jusqu'au suivi de chantier de façon autonome.J'ai pu entre autre travailler sur la construction de 76 logements à Reims et participer à divers concours.



Mes Compétences:

-Conception projet et réalisation plans

- Maîtrise dessin 2D : Autocad & Photoshop

-Conception dossier complet: APS, APD, PC, PRO, DCE, Dossier Marché.

-Suivi de chantier et vérification des visas plans d’exécution

-Réalisations significatives : conception de logements



Formation

2001 Diplôme ARCHITECTE D.P.L.G. Mention Très Bien - Ecole d'architecture de Paris La Villette

Diplôme : Conception d'une trentaine de logements en tissu périurbain à Montreuil (Ile de France)

1996 BTS d’Architecture Intérieure Ecole des Sciences et Techniques du Bâtiment Paris

1994 1ère année d’arts plastiques, Université Paris 8

1993 Atelier De Peinture - Académie d’Art, Paris

1992 Baccalauréat général A3 Lycée Champollion, Grenoble



Mes compétences :

Architecte

Architecte dplg

Conception