Jessy ROBIN

Photographe de formation, plurivalent, et graphiste passionné par le monde de la street culture, je m'inspire de celle-ci pour mes créations toujours tendances et originales. je garde toujours mon style, ma gamme de couleurs et une belle typographie. Perfectionniste, je me lance dans le webdesign pour être le roi de la communication autodidacte. Chaque projet est fait avec soin et attention

- perfectionnement, tendance et artistique sont les mots d'ordre de l'entreprise Glyphe.