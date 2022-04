Jessy SOREL

En véritable agent de talents, j'anime une communauté de professionnels des métiers du Digital, du débutant au professionnel confirmé, et de l'expert dans son domaine.



Mon métier, consiste à créer et à organiser les bonnes rencontres, qu'il s'agisse:



-de prestations de services

-de recrutements

-ou encore d'une phase de transition, entre la prestation et le recrutement.



Que vous soyez à la recherche d'un projet innovant, ou que vous souhaitiez faire monter à bord un talent, je vous propose les services de notre ambassade du Digital.



www.pearl-digital.fr



Mes compétences :

Rh

Direction Commerciale

Commerce International

Assistante

Commercial

Accueil