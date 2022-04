Jessy VINCENT

J’ai acquis certaines qualités et compétences par le biais de jobs étudiants, de mes études en écoles de commerce (Audencia Group...) ainsi que de mes nombreux stages.

Après deux ans en alternance, notamment un an au sein du groupe Auchan, j'ai ensuite occupé un poste en CDI en tant que Manager Commerce. J'ai ensuite été chargée clientèle grand compte et graphiste en CDI chez Dolmen Technologies.



Après une reconversion, j’occupe désormais un poste de professeur des écoles.



Merci et bonne lecture !



Mes compétences :

Autonomie et sens de l'adaptation

Stratégie de communication

Créativité et diversité

Gestion de projet

Communication

Réseaux sociaux

Community management

Management