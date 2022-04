Jessy VINGATARAMIN

Photographe mode , photographe culinaire, graphiste, web designer et vidéaste pour la création de film d'entreprise, de clip musique et teaser événementiel. Je suis localisé dans la Région parisienne n'hésitez pas à me solliciter je traite souvent mes projets totalement à distance de A à Z. Vous pouvez oublier les problèmes de transport.



Mes compétences :

Création de site web

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Photographie

Wordpress

CINEMA 4D

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Photographie culinaire

Web design

Réalisation audiovisuelle