Jessyca LABAU

De nature dynamique, j’ai le sens des initiatives et l’esprit d’équipe. Ma maîtrise de la comptabilité et du social dans son ensemble, me donne la capacité de superviser ou de produire l’ensemble des données comptables, sociales ou fiscales, et de veiller à ce qu’elles soient établies conformément à la législation en vigueur.

Mon expérience, me permet de trouver des solutions techniques à des points nouveaux ou à des situations complexes.

J’ai, par exemple, participé à la restructuration d'une association de grande envergure en Aveyron, tant au niveau social (gestion des heures, changement de CCN…) que comptable (analytique et budgétaire…).

Mon investissement sur ce poste m’a permis d’évoluer rapidement vers un poste de cadre.



Mes compétences :

Management

Comptabilité analytique

gestion budgétaire

gestion de paie

Comptabilité genérale et fiscale y compris bilan

Gestion