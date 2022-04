Jessyca TOENE-KILL

Je suis une grande passionée par mon métier le management Qualité hygiène sécurité.

Actuellement à la recherche d'un nouveau défi professionnel, je suis autonome avec une grande capacité d'analyse et d'écoute. J'ai sû développer mes diverses compétences afin d'être très polyvalente. Ainsi je sais manager,analyser et être force de propositions .



Mes compétences :

Manager une équipe

Rigueur

Avoir une qualité d'écoute

Capacité d'analyse et résolution de problèmes

HACCP

QQOQCP, 8D, AMDEC, DIAGRAMME D'ISHIKAWA

ISO 9001v2015, ISO 14001v2015, OHSAS