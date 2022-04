Jesudasan RASANAYAGAM

Je suis consultant dans le domaine Métré,études de prix, CCTP, traduction français/anglais et travaille régulièrement avec des Maître d’ouvrage, des Maîtrise d’œuvre et Entreprises dans le domaine du bâtiment et génie civil en tant que profession libérale.

Peut-être pourriez-vous avoir des besoins dans ce domaine et si vous le souhaitez, je me tiens à votre disposition pour échanger sur le sujet.





Mes compétences :

Gestion de projet

Métré

CCTP

Études de Prix

Traduction technique

Avant projet béton